Сотрудники МЧС в Свердловской области начали освидетельствование маломерных судов

19:15 | 20.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Специалисты государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) с началом навигационного периода возобновили освидетельствование маломерных судов на предмет безопасности, об этом рассказали в пресс-службе МЧС.



Пройти освидетельствование можно на одном из 11 передвижных пунктов, развернутых на 10 водоемах согласно графику, с которым можно ознакомиться на сайте ГУ МЧС по Свердловской области. В этом году в связи с пандемией техосмотр проводится по предварительной записи по номеру 8-912-266-78-90.



Стоит напомнить, что эксплуатация судна без прохождения освидетельствования наказывается штрафом от 5 до 10 тысяч.



«Государственные инспектора по маломерным судам напоминают, что обязательному освидетельствованию (1 раз в 5 лет) подлежат лодки, катера и гидроциклы, вес которых вместе с мотором превышает 200 кг или если разрешённая мощность устанавливаемого мотора свыше 8 кВт», - подчеркнули в ГУ МЧС.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»