Главврача ЦГКБ №24 Екатеринбурга привлекли к ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи 90-летней женщине

17:20 | 14.05.2020

Фото: potenciya.guru

Главного врача ЦГКБ № 24 Екатеринбурга привлекли к ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи 90-летней вдове ветерана, больной коронавирусом, об этом рассказали в пресс-службе Свердловской прокуратуры.



Напомним, женщина проходила лечение в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Когда выяснилось, что вдова больна COVID-19, её отправили в ЦГКБ №6, а после этого в ЦГКБ№24 для прохождения компьютерной томографии. В больнице ей предложили госпитализацию, но пенсионерка отказалась и её доставили домой, где позже её обнаружила внучка, хотя в данном случае госпитализация должна быть обязательной.



Главному врачу ЦГКБ № 24 сделали выговор. Также прокуратура внесла представление в адрес начальника управления здравоохранения администрации г. Екатеринбурга с требованием об устранении нарушений федерального законодательства.

Сейчас женщина проходит лечение в Верхнепышминской больнице.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»