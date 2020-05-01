Число заражённых коронавирусом в России достигло 187 859

За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 699 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 532 случая меньше, чем сутки назад. Всего инфицированы 187 859 человек.За последние сутки умерли 98 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения коронавируса в России умерли 1723 человека.При этом выписано по выздоровлению 2805 человек (за всё время 26 608 человек).