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Отчёт о реставрации Белой башни выпустили в формате интересной книги
Иллюстрация из отчёта арх-группы «Podelniki»
В Интернете в открытом доступе появился отчёт об истории и проекте реставрации Белой башни, одного из самых узнаваемых символов Екатеринбурга. Издала его арх-группа «Podelniki», которая опекает это уникальное сооружение.
Обычно отчёты — это нечто скучное и малоинтересное для широкой публики. Однако, когда за дело берутся люди талантливые и креативные, результат может оказаться неожиданным. Отчёт о реставрации Белой Башни арх-группы «Podelniki» — как раз такой случай. Он выпущен в формате PDF в виде полноценной, хорошо иллюстрированной книги объёмом больше, чем в 170 страниц. В этой книге-отчёте собрана самая полная информация об истории сооружения в Орджоникидзевском районе Екатеринбурге, некогда выполнявшего роль водонапорной башни. Любознательный читатель может узнать обо всех этапах строительства Белой башни, о том, как она использовалась в различные периоды, о том, как проводились исследования перед реставрацией строения.
В качестве иллюстраций отчёта использовано множество архивных фотографий, чертежи сооружения, современные «портреты» Белой башни. Скачать pdf-файл или посмотреть отчёт в браузере можно по ссылке.
Обычно отчёты — это нечто скучное и малоинтересное для широкой публики. Однако, когда за дело берутся люди талантливые и креативные, результат может оказаться неожиданным. Отчёт о реставрации Белой Башни арх-группы «Podelniki» — как раз такой случай. Он выпущен в формате PDF в виде полноценной, хорошо иллюстрированной книги объёмом больше, чем в 170 страниц. В этой книге-отчёте собрана самая полная информация об истории сооружения в Орджоникидзевском районе Екатеринбурге, некогда выполнявшего роль водонапорной башни. Любознательный читатель может узнать обо всех этапах строительства Белой башни, о том, как она использовалась в различные периоды, о том, как проводились исследования перед реставрацией строения.
В качестве иллюстраций отчёта использовано множество архивных фотографий, чертежи сооружения, современные «портреты» Белой башни. Скачать pdf-файл или посмотреть отчёт в браузере можно по ссылке.
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