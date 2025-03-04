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Отчёт о реставрации Белой башни выпустили в формате интересной книги

21.41 Вторник, 11 марта 2025
Иллюстрация из отчёта арх-группы «Podelniki»
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В Интернете в открытом доступе появился отчёт об истории и проекте реставрации Белой башни, одного из самых узнаваемых символов Екатеринбурга. Издала его арх-группа «Podelniki», которая опекает это уникальное сооружение.

Обычно отчёты — это нечто скучное и малоинтересное для широкой публики. Однако, когда за дело берутся люди талантливые и креативные, результат может оказаться неожиданным. Отчёт о реставрации Белой Башни арх-группы «Podelniki» — как раз такой случай. Он выпущен в формате PDF в виде полноценной, хорошо иллюстрированной книги объёмом больше, чем в 170 страниц. В этой книге-отчёте собрана самая полная информация об истории сооружения в Орджоникидзевском районе Екатеринбурге, некогда выполнявшего роль водонапорной башни. Любознательный читатель может узнать обо всех этапах строительства Белой башни, о том, как она использовалась в различные периоды, о том, как проводились исследования перед реставрацией строения.

В качестве иллюстраций отчёта использовано множество архивных фотографий, чертежи сооружения, современные «портреты» Белой башни. Скачать pdf-файл или посмотреть отчёт в браузере можно по ссылке.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:06 На сайте ХК «Автомобилист» стартовала продажа билетов на матч с «Торпедо»
17:41 В Социального фонде рассказали об изменениях, связанных с уходом за людьми с инвалидностью и престарелыми
17:01 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области почти в два раза превысила средний многолетний уровень
16:05 В миграционном центре на Сулимова в Екатеринбурге снесли дверь
14:54 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за взятки за содействие иностранцу в сдаче экзамена
14:18 После утреннего ДТП с автобусом в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
13:46 В столице Урала за три дня выпало 75% месячной нормы осадков
13:12 Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Каменске-Уральском
12:55 Обвиняемый в выращивании конопли экс-сотрудник МинАПК останется в СИЗО
12:35 В Каменске-Уральском автобус выехал на тротуар и сбил двух человек
12:08 Глава СК потребовал доложить ему о ситуации с избиением воспитанника камышловской спецшколы
11:20 В Екатеринбурге хотят сделать бесплатную ночную парковку на городских стоянках
11:02 Андрей Козицын на открытии «УГМК-арены»: «В детстве я мечтал стать хоккеистом»
10:47 В Екатеринбурге торжественно открыли «УГМК-арену»
09:58 Из-за атаки БПЛА на Москву в Кольцово массово задерживают рейсы
09:20 После нападения екатеринбуржца на игравших в снежки школьников СК возбудил уголовное дело
21:01 Кушвинский суд рассмотрит дело о поддельных медсправках
20:35 В центре Екатеринбурга иномарка сбила нарушительницу ПДД
20:16 В Ревде мужчина задушил тестя после семейного конфликта
19:32 Подброшенный к екатеринбургскому магазину котёнок потихонечку поправляется
19:19 В минувшие выходные по Свердловской области прокатилась волна пожаров
18:50 Рейд «Безопасная дорога» выявил в Свердловской области более 2500 нарушений за два дня
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