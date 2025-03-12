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После вспышки кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В СУ СКР по Свердловской области сообщают о возбуждении уголовного дела в связи со вспышкой кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ.
Напомним, медицинская помощь потребовалась 31 человеку, из которых 28 были госпитализированы. Среди заболевших один взрослых и учащиеся лицея в возрасте от 16 до 18 лет.
«По факту случившегося следственным отделом по Кировскому району возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ – "нарушение санитарно-эпидемиологических правил"»,
– говорится в сообщении СК.
Напомним, медицинская помощь потребовалась 31 человеку, из которых 28 были госпитализированы. Среди заболевших один взрослых и учащиеся лицея в возрасте от 16 до 18 лет.
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