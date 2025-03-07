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Пренебрежение знаком «Обгон запрещён» на свердловской трассе привело к смертельному ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 11 марта, в Белоярском районе на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган в смертельном ДТП столкнулись «Нива» и «КАМАЗ».
Авария произошла в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещён». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля проигнорировал этот знак и выехал на встречную полосу, где ехал тяжеловоз. В результате водитель отечественной легковушки, 1968 года рождения, погиб на месте происшествия, сообщили в свердловском УГИБДД.
О состоянии водителя грузовика – мужчине, 1986 года рождения, не сообщается. Вероятно, серьёзных травм в аварии он не получил.
Авария произошла в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещён». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля проигнорировал этот знак и выехал на встречную полосу, где ехал тяжеловоз. В результате водитель отечественной легковушки, 1968 года рождения, погиб на месте происшествия, сообщили в свердловском УГИБДД.
«На данном участке временно введено реверсивное движение, автоинспекторы регулируют поток»,
– добавили в пресс-группе.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
О состоянии водителя грузовика – мужчине, 1986 года рождения, не сообщается. Вероятно, серьёзных травм в аварии он не получил.
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