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На базе лицея №180 в Екатеринбурге хотят сделать космический класс
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на базе лицея №180 хотят открыть инженерно-космический класс. Если это произойдёт, он станет вторым в уральской столице классом подобного профиля.
Как рассказали на сайте администрации города, первый космический класс был открыт в лицее №135 вместе с началом учебного года в 2023 году. Второй такой класс в лицее №180 также хотят с 1 сентября в 2025 году.
Дети, которые попадут в инженерно-космический класс, будут углублённо изучать:
– «Образовательную робототехнику»;
– «Летающую робототехнику»;
– «Программирование С++»;
– «Программирование Python»;
– «Основы проектной деятельности»;
– «Электротехнику»;
– «Электронику».
– а также астрономию, математику, физику, биологию и химию.
Кроме этого, у детей будет возможность научиться 3D-моделированию и азам робототехники по дополнительным программам «Основы 3D-моделирования» и «РобоДром».
Как рассказали на сайте администрации города, первый космический класс был открыт в лицее №135 вместе с началом учебного года в 2023 году. Второй такой класс в лицее №180 также хотят с 1 сентября в 2025 году.
Дети, которые попадут в инженерно-космический класс, будут углублённо изучать:
– «Образовательную робототехнику»;
– «Летающую робототехнику»;
– «Программирование С++»;
– «Программирование Python»;
– «Основы проектной деятельности»;
– «Электротехнику»;
– «Электронику».
– а также астрономию, математику, физику, биологию и химию.
Кроме этого, у детей будет возможность научиться 3D-моделированию и азам робототехники по дополнительным программам «Основы 3D-моделирования» и «РобоДром».
«Группы будут формироваться на основании индивидуального отбора обучающихся»,
– рассказали в мэрии.
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