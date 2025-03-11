В Талице ГИБДД сняла с маршрута школьный автобус с нарушениями





пояснили в свердловском управлении ГИБДД. «Диагностическая карта является важным документом, который подтверждает исправность транспортного средства и его соответствие требованиям безопасности. Без неё эксплуатация автобуса запрещена, поскольку невозможно гарантировать, что транспортное средство прошло необходимые технические проверки и соответствует стандартам»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Талице сотрудники ГИБДД после проверки школьного автобуса одной из местных школ, запретили возить на нём детей. Всё из-за отсутствия диагностической карты.В связи с этим на водителя был составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.5 КоАП РФ. Также был поставлен вопрос о привлечении к ответственности лица, допускавшего использование автобуса, который может быть в неисправном состоянии.Сам автобус сняли с маршрута. Возить детей на нём не разрешат до тех пор, пока не появится диагностическая карта, которая сможет подтвердить его безопасность.