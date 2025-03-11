Возрастное ограничение 18+
В Талице ГИБДД сняла с маршрута школьный автобус с нарушениями
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Талице сотрудники ГИБДД после проверки школьного автобуса одной из местных школ, запретили возить на нём детей. Всё из-за отсутствия диагностической карты.
В связи с этим на водителя был составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.5 КоАП РФ. Также был поставлен вопрос о привлечении к ответственности лица, допускавшего использование автобуса, который может быть в неисправном состоянии.
Сам автобус сняли с маршрута. Возить детей на нём не разрешат до тех пор, пока не появится диагностическая карта, которая сможет подтвердить его безопасность.
«Диагностическая карта является важным документом, который подтверждает исправность транспортного средства и его соответствие требованиям безопасности. Без неё эксплуатация автобуса запрещена, поскольку невозможно гарантировать, что транспортное средство прошло необходимые технические проверки и соответствует стандартам»,
– пояснили в свердловском управлении ГИБДД.
В связи с этим на водителя был составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.5 КоАП РФ. Также был поставлен вопрос о привлечении к ответственности лица, допускавшего использование автобуса, который может быть в неисправном состоянии.
Сам автобус сняли с маршрута. Возить детей на нём не разрешат до тех пор, пока не появится диагностическая карта, которая сможет подтвердить его безопасность.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию