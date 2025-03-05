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Экс-министру Смирнову продлили содержание в СИЗО до 17 мая
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову.
Решение суда в законную силу пока не ступила. У экс-министра и его защиты есть ещё трое суток, чтобы его обжаловать.
Напомним, Николая Смирнова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).
«Постановлением суда от 12 марта 2025 года Николаю Борисовичу Смирнову продлен срок содержания под стражей до 17 мая 2025 года включительно»,
– говорится в сообщении областного суда.
Решение суда в законную силу пока не ступила. У экс-министра и его защиты есть ещё трое суток, чтобы его обжаловать.
Напомним, Николая Смирнова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).
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