Возрастное ограничение 18+

Свердловские образовательные учреждения оказались в лидерах по использованию МТС Линк

12.20 Среда, 12 марта 2025
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Свердловские учреждения образованиях оказались в лидерах по использованию отечественных сервисов для онлайн-переговоров и встреч.

Как рассказали Вечерним ведомостям представители цифровой экосистемы МТС, в 2024 году в числе пользователей МТС Линк были почти все уральские вузы. Также специалисты отметили, что в прошлом году управление образования Екатеринбурга пользовалось данной онлайн-платформой в полтора раза активнее, чем годом ранее. Похожие данные есть по ряду местных колледжей.

«Активно видеоконференциями и вебинарами МТС Линк при проведении курсов повышения квалификации специалистов пользуются учреждения дополнительного образования и организаторы онлайн-тренингов»,

– рассказали в компании.


На втором месте по частоте использования сервисов для удалённых встреч – IT и телекоммуникационные компании, на третьем – компании и организации здравоохранения и фармацевтики.

По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизаров, для рабочего общения и связи со своими клиентами нашу онлайн-платформу в 2024 году выбрали без малого четыре десятка уральских компаний, работающих в сфере IT и телекоммуникаций.

«Признание коллег для нас – знак качества. На онлайн-встречах уральцы стали чаще прибегать к настройкам искусственного интеллекта. В частности, замена или размытие фона, автоматическая расшифровка и шумоподавление. В инструментарии МТС Линк появились корпоративный мессенджер и интерактивные многопользовательские доски»,

– сказал Андрей Елизаров.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
У екатеринбуржцев почти в четыре раза чаще стали находить рак
07 марта 2025
В Свердловской области женщин приглашают на работу чаще мужчин
07 марта 2025
В столице Урала за три дня выпало 75% месячной нормы осадков
11 марта 2025
Власти Екатеринбурга обещают приступить к ремонту двух школ в 2025 году
10 марта 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уральские предприниматели рискуют обанкротиться из-за различий между российским и китайским таможенными законодательствами

Разбираемся, как разница в правилах приводит к многомилионным потерям, росту цен в российских магазинах и даже уголовкам
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:20 Свердловские образовательные учреждения оказались в лидерах по использованию МТС Линк
11:39 СК присоединился к проверке СНУЦ УрФУ после вспышки кишечной инфекции
11:27 Число заболевших кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ увеличилось до 31 человека
10:55 Замгубернатора Креков поручил осмотреть всех студентов СУНЦ УрФУ после вспышки кишечной инфекции
10:42 У 16 малышей из детского сада №48 в Екатеринбурге нашли сальмонеллёз
10:03 Прокуратура начала проверку в связи со вспышкой кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ
09:47 У 27 учеников СНУЦ УрФУ обнаружили кишечную инфекцию
09:33 Пренебрежение знаком «Обгон запрещён» на свердловской трассе привело к смертельному ДТП
21:41 Отчёт о реставрации Белой башни выпустили в формате интересной книги
21:14 Экскурс по истории звукозаписи пройдёт в креативном кластере «Л52» в Екатеринбурге
20:47 Почти половина из 14 свердловских пожаров понедельника пришлось на жилой сектор
20:24 Студенты-дизайнеры УрГАХУ навестили птиц в нижнетагильском реабилитационном центре
18:06 На сайте ХК «Автомобилист» стартовала продажа билетов на матч с «Торпедо»
17:41 В Социальном фонде рассказали об изменениях, связанных с уходом за людьми с инвалидностью и престарелыми
17:01 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области почти в два раза превысила средний многолетний уровень
16:05 В миграционном центре на Сулимова в Екатеринбурге снесли дверь
14:54 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за взятки за содействие иностранцу в сдаче экзамена
14:18 После утреннего ДТП с автобусом в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
13:46 В столице Урала за три дня выпало 75% месячной нормы осадков
13:12 Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Каменске-Уральском
12:55 Обвиняемый в выращивании конопли экс-сотрудник МинАПК останется в СИЗО
12:35 В Каменске-Уральском автобус выехал на тротуар и сбил двух человек
12:08 Глава СК потребовал доложить ему о ситуации с избиением воспитанника камышловской спецшколы
11:20 В Екатеринбурге хотят сделать бесплатную ночную парковку на городских стоянках
11:02 Андрей Козицын на открытии «УГМК-арены»: «В детстве я мечтал стать хоккеистом»
10:47 В Екатеринбурге торжественно открыли «УГМК-арену»
Все новости Свердловской области
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
Все новости России и мира
12:20 Свердловские образовательные учреждения оказались в лидерах по использованию МТС Линк
11:39 СК присоединился к проверке СНУЦ УрФУ после вспышки кишечной инфекции
11:27 Число заболевших кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ увеличилось до 31 человека
10:55 Замгубернатора Креков поручил осмотреть всех студентов СУНЦ УрФУ после вспышки кишечной инфекции
10:42 У 16 малышей из детского сада №48 в Екатеринбурге нашли сальмонеллёз
10:03 Прокуратура начала проверку в связи со вспышкой кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ
09:47 У 27 учеников СНУЦ УрФУ обнаружили кишечную инфекцию
09:33 Пренебрежение знаком «Обгон запрещён» на свердловской трассе привело к смертельному ДТП
21:41 Отчёт о реставрации Белой башни выпустили в формате интересной книги
21:14 Экскурс по истории звукозаписи пройдёт в креативном кластере «Л52» в Екатеринбурге
20:47 Почти половина из 14 свердловских пожаров понедельника пришлось на жилой сектор
20:24 Студенты-дизайнеры УрГАХУ навестили птиц в нижнетагильском реабилитационном центре
18:06 На сайте ХК «Автомобилист» стартовала продажа билетов на матч с «Торпедо»
17:41 В Социальном фонде рассказали об изменениях, связанных с уходом за людьми с инвалидностью и престарелыми
17:01 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области почти в два раза превысила средний многолетний уровень
16:05 В миграционном центре на Сулимова в Екатеринбурге снесли дверь
14:54 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за взятки за содействие иностранцу в сдаче экзамена
14:18 После утреннего ДТП с автобусом в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
13:46 В столице Урала за три дня выпало 75% месячной нормы осадков
13:12 Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Каменске-Уральском
12:55 Обвиняемый в выращивании конопли экс-сотрудник МинАПК останется в СИЗО
12:35 В Каменске-Уральском автобус выехал на тротуар и сбил двух человек
12:08 Глава СК потребовал доложить ему о ситуации с избиением воспитанника камышловской спецшколы
11:20 В Екатеринбурге хотят сделать бесплатную ночную парковку на городских стоянках
11:02 Андрей Козицын на открытии «УГМК-арены»: «В детстве я мечтал стать хоккеистом»
10:47 В Екатеринбурге торжественно открыли «УГМК-арену»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK