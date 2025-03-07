Свердловские образовательные учреждения оказались в лидерах по использованию МТС Линк





– рассказали в компании. «Активно видеоконференциями и вебинарами МТС Линк при проведении курсов повышения квалификации специалистов пользуются учреждения дополнительного образования и организаторы онлайн-тренингов»,





– сказал Андрей Елизаров. «Признание коллег для нас – знак качества. На онлайн-встречах уральцы стали чаще прибегать к настройкам искусственного интеллекта. В частности, замена или размытие фона, автоматическая расшифровка и шумоподавление. В инструментарии МТС Линк появились корпоративный мессенджер и интерактивные многопользовательские доски»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловские учреждения образованиях оказались в лидерах по использованию отечественных сервисов для онлайн-переговоров и встреч.Как рассказали Вечерним ведомостям представители цифровой экосистемы МТС, в 2024 году в числе пользователей МТС Линк были почти все уральские вузы. Также специалисты отметили, что в прошлом году управление образования Екатеринбурга пользовалось данной онлайн-платформой в полтора раза активнее, чем годом ранее. Похожие данные есть по ряду местных колледжей.На втором месте по частоте использования сервисов для удалённых встреч – IT и телекоммуникационные компании, на третьем – компании и организации здравоохранения и фармацевтики.По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизаров, для рабочего общения и связи со своими клиентами нашу онлайн-платформу в 2024 году выбрали без малого четыре десятка уральских компаний, работающих в сфере IT и телекоммуникаций.