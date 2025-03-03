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Экскурс по истории звукозаписи пройдёт в креативном кластере «Л52» в Екатеринбурге
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
На ближайший четверг, 13 марта, в Креативном кластере «Л52» (Екатеринбург, проспект Ленина, 52) запланирована экскурсия по выставке «Deus ex machina. История звукозаписи». Участники её проследят эволюции аппаратуры и звуковоспроизводящей техники в СССР.
Гости мероприятия также смогут насладиться звуком виниловых пластинок и обсудить с музыковедом Тимофеем Чаплюком, который станет этим днём экскурсоводом, значение аналогового носителя не только как музыкального формата, но и как исторического документа. На выставке экскурсанты увидят ретроаппаратуру XX века: от механических граммофонов до первых радиоприёмников и магнитофонов. Среди редких экспонатов — классический граммофон «His Masters Voice» начала века, радиоприёмник «Рекорд-47» времён Великой Отечественной войны, а также легендарная радиола «Урал-49». Один из самых необычных предметов коллекции — устройство для нарезки звуковых дорожек на рентгеновской плёнке, известное как «музыка на костях».
Экспозиция «Deus ex machina» — из «долгоиграющих». Она была открыта в октябре прошлого года, в том числе — как дань памяти о старейшем научном сотруднике Музея радио Борисе Кошелеве, который и собирал эти экспонаты на протяжении многих лет. К сожалению, Борис Кошелев скончался в январе 2024 года.
Начало экскурсии в 19.30. Билеты можно приобрести онлайан.
Гости мероприятия также смогут насладиться звуком виниловых пластинок и обсудить с музыковедом Тимофеем Чаплюком, который станет этим днём экскурсоводом, значение аналогового носителя не только как музыкального формата, но и как исторического документа. На выставке экскурсанты увидят ретроаппаратуру XX века: от механических граммофонов до первых радиоприёмников и магнитофонов. Среди редких экспонатов — классический граммофон «His Masters Voice» начала века, радиоприёмник «Рекорд-47» времён Великой Отечественной войны, а также легендарная радиола «Урал-49». Один из самых необычных предметов коллекции — устройство для нарезки звуковых дорожек на рентгеновской плёнке, известное как «музыка на костях».
Экспозиция «Deus ex machina» — из «долгоиграющих». Она была открыта в октябре прошлого года, в том числе — как дань памяти о старейшем научном сотруднике Музея радио Борисе Кошелеве, который и собирал эти экспонаты на протяжении многих лет. К сожалению, Борис Кошелев скончался в январе 2024 года.
Начало экскурсии в 19.30. Билеты можно приобрести онлайан.
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