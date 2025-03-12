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В УрФУ прокомментировали инцидент с вспышкой кишечной инфекции у лицеистов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Уральском федеральном университете прокомментировали инцидент с вспышкой кишечной инфекции у учащихся специализированного учебно-научного центра (СНУЦ УрФУ).
Там также заявили, что вузовские службы приступили к обработке помещений СУНЦ в соответствии с карантинными требованиями СанПиН.
Кроме этого, представители университета запросили у работников организации, предоставляющих услуги по организации питания и уборке помещений лицея, были запрошены все необходимые для проверки документы: медкарты, прививочные сертификаты, сведения о блюдах, продуктах и их поставщиках, о проводимых работах по уборке помещений и используемых при этом материалах.
Напомним, в связи со вспышкой инфекции было возбуждено уголовное дело.
«Университет проверяет информацию об обращении за медицинской помощью учащихся, не проживающих в общежитии, и сотрудников лицея. По возможности проводится выселение из интерната. Для оставшихся организована доставка горячего питания. Учебный процесс переведён в дистанционный формат»,
– говорится в сообщении телеграм-канала УрФУ.
Там также заявили, что вузовские службы приступили к обработке помещений СУНЦ в соответствии с карантинными требованиями СанПиН.
Кроме этого, представители университета запросили у работников организации, предоставляющих услуги по организации питания и уборке помещений лицея, были запрошены все необходимые для проверки документы: медкарты, прививочные сертификаты, сведения о блюдах, продуктах и их поставщиках, о проводимых работах по уборке помещений и используемых при этом материалах.
«Работа ведётся совместно с представителями регионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии»,
– заявили в вузе.
Напомним, в связи со вспышкой инфекции было возбуждено уголовное дело.
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