В УрФУ прокомментировали инцидент с вспышкой кишечной инфекции у лицеистов

«Университет проверяет информацию об обращении за медицинской помощью учащихся, не проживающих в общежитии, и сотрудников лицея. По возможности проводится выселение из интерната. Для оставшихся организована доставка горячего питания. Учебный процесс переведён в дистанционный формат»,