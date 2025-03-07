Возрастное ограничение 18+
Почти 80 тысяч «лишних» стелек для обуви обнаружили екатеринбургские таможенники при проверке груза из Китая
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники Верх-Исетского таможенного поста при сверке данных в декларации с ввезённым в уральскую столицу товаром из Китая насчитали почти 80 тысяч стелек для обуви, которые не были учтены в документах.
Весь «лишний» товар у фирмы, которая заказала стельки из Китая, изъяли. На саму компанию возбудили дело об административном правонарушении. Теперь её грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара с возможной его конфискацией.
Начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов советует бизнесменом проводить предварительный осмотр груза, чтобы избегать подобных ситуаций.
«В документах импортер указал, что везет 305 коробок со стельками и вкладными элементами в обувь, а также изделиями из силикона и полимерных материалов. Общий вес товарной партии более 2 тонн. Однако, в ходе таможенного досмотра ввезенных товаров, инспекторы выявили "лишних" более 79 тысяч стелек»,
– рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе уральского таможенного управления.
Весь «лишний» товар у фирмы, которая заказала стельки из Китая, изъяли. На саму компанию возбудили дело об административном правонарушении. Теперь её грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара с возможной его конфискацией.
Начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов советует бизнесменом проводить предварительный осмотр груза, чтобы избегать подобных ситуаций.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
18 тонн киви из Китая привезли в Свердловскую область
10 марта 2025
10 марта 2025
Уральские предприниматели рискуют обанкротиться из-за различий между российским и китайским таможенными законодательствами
12 марта 2025
12 марта 2025