Почти 80 тысяч «лишних» стелек для обуви обнаружили екатеринбургские таможенники при проверке груза из Китая





– рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе уральского таможенного управления. «В документах импортер указал, что везет 305 коробок со стельками и вкладными элементами в обувь, а также изделиями из силикона и полимерных материалов. Общий вес товарной партии более 2 тонн. Однако, в ходе таможенного досмотра ввезенных товаров, инспекторы выявили "лишних" более 79 тысяч стелек»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сотрудники Верх-Исетского таможенного поста при сверке данных в декларации с ввезённым в уральскую столицу товаром из Китая насчитали почти 80 тысяч стелек для обуви, которые не были учтены в документах.Весь «лишний» товар у фирмы, которая заказала стельки из Китая, изъяли. На саму компанию возбудили дело об административном правонарушении. Теперь её грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара с возможной его конфискацией.Начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов советует бизнесменом проводить предварительный осмотр груза, чтобы избегать подобных ситуаций.