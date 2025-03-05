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СМИ сообщают о выпавшем из окна человеке на Амундсена в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что на улице Амундсена, 118 в Екатеринбурге из окна выпал человек.
Следователи СК уже выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося, пишет «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Судя по фотографии, которую публикует ресурс, человек не выжил после падения. Тело накрыли покрывалом. Рядом находится скорая.
Пока неизвестно, женщина это или мужчина и сколько погибшему человек. По данным Е1, это может быть девочка. Со слов очевидцев, ей не больше 14 лет.
Следователи СК уже выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося, пишет «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Судя по фотографии, которую публикует ресурс, человек не выжил после падения. Тело накрыли покрывалом. Рядом находится скорая.
Пока неизвестно, женщина это или мужчина и сколько погибшему человек. По данным Е1, это может быть девочка. Со слов очевидцев, ей не больше 14 лет.
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