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В Каменске-Уральском вынесли приговор по делу о гибели двух человек при пожаре в сауне
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор по делу о гибели двух человек при пожаре в сауне.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, виновным по делу был признан местный житель, который своими силами провел реконструкцию нежилого помещения, сделал там сауну и стал за деньги пускать в неё людей.
Следствием СК и судом было установлено, что при реконструкции и перепланировке помещений были допущены нарушения, которые делали сауну опасной. Так, в нарушении требовании и норм к организации саун отделка путей эвакуации здания была выполнена горючими материалами, также они присутствовали возле основного и запасного выходов. Были там и другие нарушение.
Помимо этого, в сауне не было противодымных пожарных извещателей, автоматической пожарной сигнализации и огнетушителей.
По версии следствия, это привело к тому, что в ночь на 7 июня 2023 года погибли две женщины, отдыхавшие в сауне. Согласно экспертизе, смерть наступила от отравления окисью углерода. Причиной пожара стало возгорание горючих материалов, которые находились очень близко к электрической печени.
Суд признал хозяина самодельной сауны виновным по части 3 статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц) и назначил ему 7 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, с него в пользу родственников погибшего было взыскан моральный вред. Осуждённый был взят под стражу в зале суда.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, виновным по делу был признан местный житель, который своими силами провел реконструкцию нежилого помещения, сделал там сауну и стал за деньги пускать в неё людей.
Следствием СК и судом было установлено, что при реконструкции и перепланировке помещений были допущены нарушения, которые делали сауну опасной. Так, в нарушении требовании и норм к организации саун отделка путей эвакуации здания была выполнена горючими материалами, также они присутствовали возле основного и запасного выходов. Были там и другие нарушение.
Помимо этого, в сауне не было противодымных пожарных извещателей, автоматической пожарной сигнализации и огнетушителей.
По версии следствия, это привело к тому, что в ночь на 7 июня 2023 года погибли две женщины, отдыхавшие в сауне. Согласно экспертизе, смерть наступила от отравления окисью углерода. Причиной пожара стало возгорание горючих материалов, которые находились очень близко к электрической печени.
Суд признал хозяина самодельной сауны виновным по части 3 статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц) и назначил ему 7 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, с него в пользу родственников погибшего было взыскан моральный вред. Осуждённый был взят под стражу в зале суда.
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