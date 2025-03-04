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У 16 малышей из детского сада №48 в Екатеринбурге нашли сальмонеллёз
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловское управление Роспотребнадзора сообщает о 16 случаев сальмонеллёз в детском садике №48 в Екатеринбурге. Все они были выявлены у малышей.
В связи с этим работа детского сада была приостановлена, а пищеблоке была проведена проверка.
Сообщается, что в ходе проверки были обнаружены такие нарушения как несоблюдение последовательности технологических процессов, неправильное хранение продуктов, отсутствие контроля качества воды и продукции и другое. Также были получены неудовлетворительные результаты исследований по микробиологическим показателям проб готовой продукции и смывов с поверхностей оборудования на пищеблоке.
«По результатам лабораторных исследований клинического материала заболевших детей выявлена сальмонелла энтеритидис»,
– говорится в сообщении ведомства.
В связи с этим работа детского сада была приостановлена, а пищеблоке была проведена проверка.
Сообщается, что в ходе проверки были обнаружены такие нарушения как несоблюдение последовательности технологических процессов, неправильное хранение продуктов, отсутствие контроля качества воды и продукции и другое. Также были получены неудовлетворительные результаты исследований по микробиологическим показателям проб готовой продукции и смывов с поверхностей оборудования на пищеблоке.
«Вероятный источник заражения – куриное яйцо. К возникновению инфекции привело несоблюдение норм санитарного законодательства на пищеблоке»,
– считают в управлении.
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