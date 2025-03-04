У 16 малышей из детского сада №48 в Екатеринбурге нашли сальмонеллёз





– говорится в сообщении ведомства. «По результатам лабораторных исследований клинического материала заболевших детей выявлена сальмонелла энтеритидис»,





– считают в управлении. «Вероятный источник заражения – куриное яйцо. К возникновению инфекции привело несоблюдение норм санитарного законодательства на пищеблоке»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловское управление Роспотребнадзора сообщает о 16 случаев сальмонеллёз в детском садике №48 в Екатеринбурге. Все они были выявлены у малышей.В связи с этим работа детского сада была приостановлена, а пищеблоке была проведена проверка.Сообщается, что в ходе проверки были обнаружены такие нарушения как несоблюдение последовательности технологических процессов, неправильное хранение продуктов, отсутствие контроля качества воды и продукции и другое. Также были получены неудовлетворительные результаты исследований по микробиологическим показателям проб готовой продукции и смывов с поверхностей оборудования на пищеблоке.