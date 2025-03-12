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Прокуратура начала проверку в связи со вспышкой кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В связи со вспышкой кишечной инфекции в общежитии специализированного учебно-научного центра УрФУ прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку.
Как сообщили в прокуратуре региона, сейчас собирается информация об учащихся, проживающих с родителями по месту жительства, чтобы уточнить точное количество заболевших. Кроме этого, по данным ведомство, специалисты территориального подразделения Роспотребнадзора уже проверяют столовую СУНЦ и предприятия, которое организует питание в центре.
По итогам надзорных мероприятий прокуратура намерена дать правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания.
Как сообщили в прокуратуре региона, сейчас собирается информация об учащихся, проживающих с родителями по месту жительства, чтобы уточнить точное количество заболевших. Кроме этого, по данным ведомство, специалисты территориального подразделения Роспотребнадзора уже проверяют столовую СУНЦ и предприятия, которое организует питание в центре.
По итогам надзорных мероприятий прокуратура намерена дать правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания.
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