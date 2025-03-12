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Замгубернатора Креков поручил осмотреть всех студентов СУНЦ УрФУ после вспышки кишечной инфекции

10.55 Среда, 12 марта 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Замгубернатора Свердловской области Павел Креков в связи со вспышкой кишечной инфекции среди учеников СУНЦ УрФУ поручил главе регионального Минздрава Андрею Карлову осмотреть всех учащихся.

«Заместитель губернатора Павел Креков поручил министру здравоохранения Андрею Карлову провести оперативный осмотр всех 206 студентов для выявления возможных пострадавших»,

– сообщили Вечерним ведомостям в департаменте информполитики региона.


Также там сообщили, что, помимо этого, перед руководителем областного Минздрава поставили задачу проанализировать объем коечного фонда и при необходимости подготовить дополнительные места в инфекционных палатах для лечения больных.

Напомним, в связи с произошедшим прокуратура начала проверку.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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