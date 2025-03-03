Количество пожаров в Свердловской области снова пошло на спад

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Стоило пройти празднику и устояться тёплой погоде, как количество свердловских пожаров вновь резко сократилось. Судите сами: если за два дня минувших выходных пожарные выезжали на 35 вызовов, а за первые сутки рабочей недели — на 14, то вчерашний вторник всего 9 возгораний потревожило их покой.Чуть меньше половины вчерашних пожаров пришлось на жилой сектор. Самый масштабный вспыхнул в селе Нижняя Синячиха. Огонь охватил более 110 квадратных метров частного жилого дома на улице Краснооктябрьской. Тушила его дюжина пожарных и ушло у них на это 82 минуты.А самым незначительным пожаром вторника можно считать тот, что был зафиксирован на улице Комсомольской в Каменске-Уральском. Он вспыхнул в торговом зале местного магазина, но не успел охватить и одного квадратного метра площади, как был потушен присутствовавшими. Однако, даже такое незначительно возгорание доставило хлопот: из магазина пришлось эвакуироваться двум десяткам человек, а на плечи пожарных дознавателей легла задача по выяснению причин пожара.