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Синоптики обещают в Свердловской области дожди
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в ближайшие в Свердловской области ожидается потепление до +7°C. Вместе с тем в регионе прогнозируются дожди.
В четверг, 13 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, днём местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром в отдельных районах гололёд, на дорогах гололедица. Ночью -2...+3°C, при прояснении до -7°C. Днём +2...+7°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью преимущественно без осадков, +1...+3°C, днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, +4...+6°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 14 марта, в регионе ночью облачно с прояснениями, местами осадки в виде дождя, мокрого снега и просто снега, в отдельных районах гололёд, на дорогах гололедица, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2...+3°C, при прояснении до -7°C. Днём +2...+7°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью небольшой дождь, 0...+2°C, днём преимущественно без осадков, +4...+6°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 13 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, днём местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром в отдельных районах гололёд, на дорогах гололедица. Ночью -2...+3°C, при прояснении до -7°C. Днём +2...+7°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью преимущественно без осадков, +1...+3°C, днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, +4...+6°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 14 марта, в регионе ночью облачно с прояснениями, местами осадки в виде дождя, мокрого снега и просто снега, в отдельных районах гололёд, на дорогах гололедица, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2...+3°C, при прояснении до -7°C. Днём +2...+7°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью небольшой дождь, 0...+2°C, днём преимущественно без осадков, +4...+6°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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