Возрастное ограничение 18+
Предпринимателя из Полевского обязали выплатить 1,5 миллиона рублей вдове погибшего сотрудника
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Полевском прокуратура через суд обязала предпринимателя, у которого при выполнении своих трудовых обязанностей погиб работник, выплатить его вдове 1,5 миллиона рублей.
Трагедия, о которой идёт речь, произошла ещё в марте 2023 года при погрузке товара на складе в Екатеринбурге. Работник получил тяжёлую травму головы, с которой его увезли в больницу, где он впоследствии и скончался. Супруга погибшего мужчины хотела взыскать моральную компенсацию с предпринимателя, у которого её муж работал водителем грузовика, но не смогла, так как их трудовые отношения не были оформлены официально.
Доказать наличие трудовых отношений смогла прокуратура, установившая, что устное соглашение о трудоустройстве между предпринимателем и погибшем было достигнуто в июле 2019 года.
Впоследствии прокуратура направила в суд иск об установлении факта трудовых отношений между работником и работодателем, а также утверждении акта утверждении акта о несчастном случае на производстве и взыскании компенсации морального вреда в пользу супруги погибшего, рассказали в ведомстве.
Суд требования прокуратуры удовлетворил, обязав бизнесмена выплатить вдове 1,5 миллиона рублей моральной компенсации.
Трагедия, о которой идёт речь, произошла ещё в марте 2023 года при погрузке товара на складе в Екатеринбурге. Работник получил тяжёлую травму головы, с которой его увезли в больницу, где он впоследствии и скончался. Супруга погибшего мужчины хотела взыскать моральную компенсацию с предпринимателя, у которого её муж работал водителем грузовика, но не смогла, так как их трудовые отношения не были оформлены официально.
Доказать наличие трудовых отношений смогла прокуратура, установившая, что устное соглашение о трудоустройстве между предпринимателем и погибшем было достигнуто в июле 2019 года.
Впоследствии прокуратура направила в суд иск об установлении факта трудовых отношений между работником и работодателем, а также утверждении акта утверждении акта о несчастном случае на производстве и взыскании компенсации морального вреда в пользу супруги погибшего, рассказали в ведомстве.
Суд требования прокуратуры удовлетворил, обязав бизнесмена выплатить вдове 1,5 миллиона рублей моральной компенсации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Кушвинский суд рассмотрит дело о поддельных медсправках
10 марта 2025
10 марта 2025