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СК присоединился к проверке СНУЦ УрФУ после вспышки кишечной инфекции
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет присоединился к проверке специализированного учебно-научного центра после вспышки кишечной инфекции.
Следователи намерены опросить работников СНУЦ УрФУ и изучить документацию, касающуюся питания детей.
Ранее о проверке сообщал Роспотребнадзор и прокуратура. Напомним, по последним данным, кишечную инфекцию обнаружили у 31 человека.
«Территориальным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки по признакам противоправного деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ – "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"»,
– говорится в сообщении СК.
Следователи намерены опросить работников СНУЦ УрФУ и изучить документацию, касающуюся питания детей.
Ранее о проверке сообщал Роспотребнадзор и прокуратура. Напомним, по последним данным, кишечную инфекцию обнаружили у 31 человека.
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У 27 учеников СНУЦ УрФУ обнаружили кишечную инфекцию
12 марта 2025
12 марта 2025