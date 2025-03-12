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Число заболевших кишечной инфекции в СНУЦ УрФУ увеличилось до 31 человека
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Число заболевших кишечной инфекции в специализированном учебном-научном центре УрФУ выросло до 31, сообщает свердловский Минздрав.
Напомним, что в связи со вспышкой кишечной инфекции прокуратура организовала проверку, а министру здравоохранения региона было поручено осмотреть всех учащихся лицея.
«За медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый. 28 из них госпитализированы»,
– говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что в связи со вспышкой кишечной инфекции прокуратура организовала проверку, а министру здравоохранения региона было поручено осмотреть всех учащихся лицея.
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