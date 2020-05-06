В Свердловской области оштрафованы пассажиры поезда за нарушение «антитабачного» законодательства

14:00 | 7.05.2020

Фото: zdorovnet.ru

Сегодня в Екатеринбурге 29-летний житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался проникнуть в служебное помещение, расположенное в здании вокзала станции Уктус. Как выяснили сотрудники полиции, нарушитель перепутал двери в попытках войти в зал ожидания.



Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах). Санкция за правонарушение предусматривает штраф в размере от 500 до 1500 рублей.



Как отмечает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО, днем ранее сотрудники транспортной полиции Екатеринбурга и Линейного пункта полиции на станции Шаля привлекли к административной ответственности мужчин, которые курили в поезде.



Первого нарушителя сотрудники патрульно-постовой службы ЛПП на станции Шаля установили в пути следования электропоезда «Екатеринбург – Шаля». 36-летний житель Первоуральска, несмотря на действующий запрет, курил табак в вагоне поезда. Еще один нарушитель ехал в поезде сообщением «Москва – Чита» и на участке «Шаля – Первоуральск» курил в тамбуре вагона.



Обоих нарушителей сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Санкция за правонарушение предусматривает штраф в размере от 500 до 1500 рублей.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»