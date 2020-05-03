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21:55 | 4.05.2020

Фото: special.spravedlivo.ru

Свердловский депутат Госдумы через Instagram обратился к Биллу Гейтсу с вопросом о чипизации населения

Дмитрий Ионин, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия», через Instagram обратился к миллиардеру Биллу Гейтсу с вопросом о том, действительно ли бизнесмен «придумал коронавирус и чипизацию населения».

Как рассказал сам политик, ежедневно к нему обращается множество избирателей, обеспокоенных этим вопросом: «Вот я ежедневно весь последний месяц вынужден отвечать на вопросы обеспокоенных граждан на тему: "а правда ли коронавируса не существует, а все это коварный план Билла Гейтса по созданию электронного концлагеря". Модная теория заговора этого сезона с пиар-менеджером в лице самого Никиты Михалкова».

Вопрос основателю Microsoft депутат задал в комментарии к записи Билла Гейтса о 20-летнем юбилее его благотворительного фонда.

«Господин Билл Гейтс. Меня зовут Дмитрий, и я депутат Госдумы России. В последний месяц ежедневно мне пишут в социальных сетях люди, обеспокоенные теорией о том, что ты придумал коронавирус, как некий дьявольский план для «сокращения населения», «чипизации», «электронного концлагеря» и даже «нанесения электронных штрихкодов», – написал Ионин.

В своем Telegram-канале политик дал понять, что сам не воспринимает эту конспирологическую теорию всерьёз: «Теорию с чипированием и штрихкодами запустили сами власти, чтобы отвлечь вас от реальных проблем на обуждение фантазий списанных с Дж.Оруэлла».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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