В Свердловской области подвели итоги акции «Библионочь»

20:19 | 30.04.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области состоялось подведение итогов акции «Библионочь». Из-за коронавируса в этом году мероприятия проходили в онлайн-формате.



Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в акции приняли участие 395 библиотек в 76 муниципалитетах, а в качестве партнеров выступили 569 организаций. Всего в рамках «Библионочи» было проведено 1697 мероприятий.



Акция была приурочена к Году памяти и славы в России. В её рамках состоялся масштабный телемост #ВРЕМЯ9МАЯ, связавший библиотеки Свердловской области. В него вошел 51 сюжет, гостями эфира были заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, глава регионального Минкультуры Светлана Учайкина, писатели Эдуард Веркин и Илья Бояшов, Николай Коляда, Елена Соловьева, Роман Сенчин и Ярослава Пулинович.



Отметим, что общее количество просмотров всех мероприятий превысило миллион.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»