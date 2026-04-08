Возрастное ограничение 18+
Операционная бригада из 14 медиков спасла жизнь екатеринбуржца от рака печени и тромба в сердце
Фото: Минздрав Свердловской области
В Екатеринбурге специалисты СОКБ № 1 провели сложную операцию, в которой участвовали 14 человек, чтобы спасти жизнь 23-летнему местному жителю.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, молодой человек никогда не жаловался на здоровье и ни разу не лежал в больнице, но в ноябре 2025 года его стала мучить тошнота и сильная боль слева в подреберье. В ГКБ № 40 у него выявили опухоль печени, а в Свердловском областном онкологическом диспансере диагностировали редкую форму рака – фиброламеллярную карциному.
Ситуацию усложнил опухолевый тромб в сердце, возникший при разделении правой и левой долей печени для удаления поражённой части органа. Тромб обнаружили с помощью чрезпищеводного датчика УЗИ, установленного перед операцией. Врачи уже были готовы к этому и сразу приступили к его удалению. Спустя 11 часов операция завершилась.
«Фиброламеллярная карцинома устойчива к большинству противоопухолевых препаратов. Продолжительность жизни пациентов без операции редко превышает один год. Единственный шанс на спасение в такой ситуации – сложная операция»,
– объяснили ведомстве.
«Несмотря на всю сложность выполненного вмешательства, на пятые сутки пациента перевели из реанимации в отделение, он начал вставать на ноги и заниматься с инструкторами ЛФК»,
– рассказали в Минздраве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За год в СОКБ №1 провели более 80 пересадок костного мозга
08 апреля 2026
08 апреля 2026
Пьяный водитель из Ревды лишился дорогой иномарки
14 апреля 2026
14 апреля 2026
Врачи екатеринбургской ГКБ №40 удалили желчный камень пожилой пациентке с необычной судьбой
09 апреля 2026
09 апреля 2026