За сутки в Свердловской области потушили 56 пожаров, на реке Полевая найден погибший

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировано 56 пожаров, сообщили в МЧС России по Свердловской области. Восемь возгораний произошли в жилом секторе, при этом огнеборцам удалось спасти 4 человек.На реке Полевая в Полевском муниципальном округе спасатели обнаружили и извлекли из воды мужчину без признаков жизни. Обстоятельства произошедшего уточняются.Крупный пожар произошел в Серове на улице Станционная. Там загорелись частный жилой дом, надворные постройки и сухая трава на площади 2000 кв. м. С огнем удалось справиться в течение часа, в тушении участвовали 17 пожарных и 4 единицы техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели.В Екатеринбурге на улице Электриков вспыхнуло имущество в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 20 кв. м. С помощью спасательных устройств огнеборцы вывели из здания 4 человек, еще 21 человек эвакуировался самостоятельно по лестничным маршам. Пострадавших нет, к работе привлекли 17 специалистов и 6 единиц техники.По данным МЧС России по Свердловской области, 4% пожаров произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Еще в 4% случаев причиной стало короткое замыкание электропроводки. Поджоги составили 2% от общего числа возгораний, столько же пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем.Мероприятие для возрастной категории 18+