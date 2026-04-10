В Артинском районе водитель погиб в ДТП при обгоне

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в селе Березовка Артинского района. Авария случилась у дома №42 на улице Энгельса, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» при выполнении обгона не справился с управлением. Машину занесло, после чего она врезалась в бетонную опору линии электропередачи. От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.По факту ДТП назначено расследование, причины и детали произошедшего устанавливаются.Мероприятие для возрастной категории 18+