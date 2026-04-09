Жителя Амурской области будут судить в Екатеринбурге за контрабанду денег

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу о контрабанде крупной денежной суммы. Обвиняемый, которому предстоит предстать перед судом — 28-летний житель Амурской области.Молодого человека обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда наличных денежных средств в крупном размере»). По версии дознания, в январе 2026 года обвиняемый планировал выехать из России в иностранное государство через международный аэропорт Кольцово. При прохождении таможенного контроля он попытался скрыть более трёх миллионов двухсот тысяч рублей и — вопреки законодательству — не сообщил о них сотрудникам таможни.Противоправные действия были своевременно пресечены. Все незаконно перемещаемые денежные средства изъяты.Расследование по данному факту уже завершено. Свердловская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы дела в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+