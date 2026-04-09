Жителя Амурской области будут судить в Екатеринбурге за контрабанду денег

20.39 Пятница, 17 апреля 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Свердловская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу о контрабанде крупной денежной суммы. Обвиняемый, которому предстоит предстать перед судом — 28-летний житель Амурской области.

Молодого человека обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда наличных денежных средств в крупном размере»). По версии дознания, в январе 2026 года обвиняемый планировал выехать из России в иностранное государство через международный аэропорт Кольцово. При прохождении таможенного контроля он попытался скрыть более трёх миллионов двухсот тысяч рублей и — вопреки законодательству — не сообщил о них сотрудникам таможни.

Противоправные действия были своевременно пресечены. Все незаконно перемещаемые денежные средства изъяты.

Расследование по данному факту уже завершено. Свердловская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы дела в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
За реабилитацию нацизма будут судить жителя Слободо-Туринского района
09 апреля 2026
Присяжные оправдали жителя Свердловской области по делу о смертельном ударе
13 апреля 2026
На перегоне Салка легковой автомобиль попал под электричку
10 апреля 2026
В Екатеринбурге в суд передали дело о хищении 634 млн при муниципальном контракте
17 апреля 2026

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
21:37 В Екатеринбурге спасённому от огня пожилому псу ищут последнее пристанище
20:17 Более 250 тонн мусора вывезли с уральских дорог в ходе субботника
19:37 В Доме Качки научат пить чай по-уральски
19:15 Потерянные в российских поездах вещи будет легче отыскать
17:39 Сильный ветер и гололёд ожидаются в выходные в Свердловской области
17:27 Операционная бригада из 14 медиков спасла жизнь екатеринбуржца от рака печени и тромба в сердце
16:51 Двух екатеринбуржцев обвиняют в покушении на убийство нескольких человек
16:48 На Авито появились сим-карты МТС, МегаФона и Yota
15:38 Жители Свердловской области разместили более 400 объявлений на Авито с тегом #яПомогаю для помощи Дагестану
15:27 Фигуранту межрегионального дела о коррупции в сфере общественного транспорта дали 7 лет колонии
15:11 Дела 602 «зайцев» готовы к передаче в суды Екатеринбурга
14:38 В Екатеринбурге в суд передали дело о хищении 634 млн при муниципальном контракте
13:21 Облсуд ужесточил наказание экс-чиновнице из Каменского района по делу о взятках
13:07 Лесной пожар площадью 23 гектаров тушат в Свердловской области
13:01 Почти на 30% сократилось количество преступлений в Каменском районе
12:04 «Антитеррор Урал» и ФСБ сообщают о всплеске фейков в интернете
11:38 В Свердловской области выбрали подрядчика для строительства здания фабрики микроэлектроники
10:26 Уральские врачи помогли девочке из Режа вернуться к танцам после перелома позвоночника
10:02 В Североуральске отец сразу погасил более 630 тысяч долга по алиментам
09:29 В Екатеринбурге насмерть сбили пешехода на улице Зенитчиков
21:12 В Екатеринбурге на лето закроют сразу несколько важных дорожных магистралей
20:26 Убийцу из Камышлова на свободу не выпустили
20:01 В Музее радио в Екатеринбурге устроят космическую ролевую игру
19:14 На свердловском скоростном электропоезде прокатился 20-миллионный пассажир
18:27 Три десятка ДТП с участием мототранспорта зафиксировано в Свердловской области в 2026 году
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
