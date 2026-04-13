В Свердловской области тушат два лесных пожара

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составляет 37 га. Об этом сообщает Авиолесоохрана РФ.Накануне в Свердловской области был зарегистрирован один пожар на площади 23 га.Всего на территории России к этому времени действуют 5 лесных пожаров общей площадью 63 096 га, по которым ведётся активное тушение. В Авиолесоохране РФ отмечают, что основными причинами лесных пожаров остаются самовольные палы сухой травы, ландшафтные возгорания на сельхозземлях, в населённых пунктах и на других территориях, а также нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Мероприятие для возрастной категории 18+