В Екатеринбурге ограничат движение по улице Пролетарской до конца июня
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 20 апреля по 30 июня ограничат движение транспорта на участке улицы Пролетарской. Об этом сообщили в администрации города.
Как уточнили в администрации города, ограничения связаны с проведением работ по сносу здания №7, расположенного на этой улице.
Схема движения общественного транспорта на время проведения работ останется без изменений. Для автомобилистов предусмотрен объезд закрытого участка по улицам Клары Цеткин, Горького, Дзержинского, Царской и Первомайской.
Как уточнили в администрации города, ограничения связаны с проведением работ по сносу здания №7, расположенного на этой улице.
Схема движения общественного транспорта на время проведения работ останется без изменений. Для автомобилистов предусмотрен объезд закрытого участка по улицам Клары Цеткин, Горького, Дзержинского, Царской и Первомайской.
