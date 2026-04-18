В Екатеринбурге ограничат движение по улице Пролетарской до конца июня

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 20 апреля по 30 июня ограничат движение транспорта на участке улицы Пролетарской. Об этом сообщили в администрации города.Как уточнили в администрации города, ограничения связаны с проведением работ по сносу здания №7, расположенного на этой улице.Схема движения общественного транспорта на время проведения работ останется без изменений. Для автомобилистов предусмотрен объезд закрытого участка по улицам Клары Цеткин, Горького, Дзержинского, Царской и Первомайской.Мероприятие для возрастной категории 18+