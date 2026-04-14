Фасад многострадального Дома офицеров в Екатеринбурге начали ремонтировать
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Фасад Дома офицеров в Екатеринбурге начали ремонтировать. На здании-памятнике со стороны улицы Луначарского установили леса.
При этом неизвестно, согласованы ли работы со Свердлохранкультурой – историко-культурной экспертизы проекта сохранения или реставрации здания на сайте госоргана в последнее время выложено не было.
Напомним, здание Окружного дома офицеров ЦВО (объект культурного наследия федерального значения) уже несколько лет находится, согласно официальному заключению, в предаварийном состоянии. Уже вступило в силу решение суда, обязывающее руководство ФГБУ ОДО разработать научно-проектную документацию и отреставрировать здание. Однако бюджета учреждения на эти цели не хватает, а Минобороны деньги не выделяет, ссылаясь на «необходимость первоочередного финансирования мероприятий, связанных с выполнением специальной военной операции и восстановлению объектов на территории новых регионов». Военные обращались за финансовой помощью к губернатору Свердловской области, но это не сдвинуло дело с мёртвой точки. Прокуратура при этом вносила представление начальнику ОДО Дмитрию Гурьеву, предупреждая об ответственности по статье 315 УК за неисполнение решения суда.
При этом неизвестно, согласованы ли работы со Свердлохранкультурой – историко-культурной экспертизы проекта сохранения или реставрации здания на сайте госоргана в последнее время выложено не было.
Напомним, здание Окружного дома офицеров ЦВО (объект культурного наследия федерального значения) уже несколько лет находится, согласно официальному заключению, в предаварийном состоянии. Уже вступило в силу решение суда, обязывающее руководство ФГБУ ОДО разработать научно-проектную документацию и отреставрировать здание. Однако бюджета учреждения на эти цели не хватает, а Минобороны деньги не выделяет, ссылаясь на «необходимость первоочередного финансирования мероприятий, связанных с выполнением специальной военной операции и восстановлению объектов на территории новых регионов». Военные обращались за финансовой помощью к губернатору Свердловской области, но это не сдвинуло дело с мёртвой точки. Прокуратура при этом вносила представление начальнику ОДО Дмитрию Гурьеву, предупреждая об ответственности по статье 315 УК за неисполнение решения суда.
