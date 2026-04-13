Российские автомобили заняли более половины рынка в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в I квартале 2026 года изменился рынок новых автомобилей. По данным «Авито Авто», спрос вырос на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена составила 2,92 млн рублей.Наибольшее внимание жители региона уделяли автомобилям стоимостью 1–2 млн рублей, на этот сегмент пришлось 29,5% интереса. Немного уступают ему категории 2–3 млн рублей с долей 27,1% и 3–5 млн рублей с 25,2%. При этом сегмент 3–5 млн рублей увеличил долю на 3,4 п.п., а категория 5–8 млн рублей выросла на 5,7 п.п.Существенные изменения произошли в структуре предложения. Доля автомобилей российских марок в Свердловской области достигла 50,6%, тогда как год назад составляла 42,4%. Одновременно доля китайских брендов снизилась с 53,1% до 43,0%. Эксперты «Авито Авто» связывают это с появлением новых условно российских марок, включая TENET, который активно закрепился в сегменте 2–3 млн рублей. По итогам квартала модели TENET T4 и TENET T7 вошли в число лидеров по популярности в России, а LADA сохраняет крупнейшую долю среди отечественных брендов, достигая 56%.Среди пользователей платформы в регионе наибольший интерес вызывают LADA Granta, LADA Vesta и LADA Niva Travel. В первую пятерку также вошли TENET T4 и HAVAL Jolion. Кроме того, востребованы LADA Niva Legend, «Москвич 3», TENET T7 и LADA Largus.Аналитики отмечают рост интереса к автомобилям с альтернативными типами двигателей. В марте 2026 года доля электрических и гибридных моделей достигла 5,6% от общего предложения на платформе, тогда как год назад составляла 4%. В крупных городах этот показатель выше, однако в регионах он держится около 5%.«Если в начале 2025 года автомобили, произведенные в России, занимали менее 30% предложения по стране, то сейчас это уже почти каждое второе объявление на платформе», отмечает руководитель аналитики «Авито Авто» Дмитрий Перец. По его словам, это один из самых наглядных показателей изменений на рынке новых автомобилей. Мероприятие для возрастной категории 18+