Снег, дождь и гололёд ожидаются в Свердловской области в начале недели

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с осадками и перепадами температур, об этом сообщает Уралгидрометцентр.в регионе будет облачно с прояснениями, ожидаются снег, мокрый снег и дождь, местами осадки могут быть сильными. На севере и в горных районах пройдёт снег, возможны снежные заносы и временное образование снежного покрова.В отдельных районах синоптики прогнозируют гололёд и гололедицу на дорогах. Ветер восточный 4–9 м/с с порывами до 15–17 м/с. Температура ночью составит от +1 до -4°, на севере и в горах до -9°, днём воздух прогреется до +1,+6°, на крайнем юге до 10–15°. В Екатеринбурге ожидается небольшой дождь, ночью около +5°, днём до +12°.характер погоды существенно не изменится. Прогнозируются осадки, местами сильные, на севере и в горах в виде снега. Возможны гололёдные явления, налипание мокрого снега на проводах и снежный накат. Температура ночью +1,-4°, при прояснении до -9°, днём +2,+7°. В Екатеринбурге ночью без существенных осадков, около 0°, днём ожидаются мокрый снег и дождь, температура поднимется до +3°.в регионе также сохранится облачная погода с прояснениями и осадками, преимущественно небольшими. Ветер сменится на западный, его скорость составит 4–9 м/с с порывами до 15–17 м/с. Температура ночью +1,-4°, днём +5,+10°, на севере и в горах до +1°. В Екатеринбурге прогнозируют дождь с мокрым снегом, ночью около 0°, днём до +8°.Мероприятие для возрастной категории 18+