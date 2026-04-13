В Екатеринбурге спасённому от огня пожилому псу ищут последнее пристанище

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пожилой пёс по имени Мотя ждёт последнего в своей сложной жизни пристанища и человека, который бы с готовностью взялся обеспечивать ему нужный уход.История с Мотей приключилась жуткая. Собаку пытались заживо сжечь. От верной гибели пса спасла Татьяна, вытащив буквально с того света. После этого пёс восстанавливался — физически и психологически — долгие четыре месяца.Теперь, когда самое трудное позади, волонтёры ищут для Моти доброго человека, который готов принять милого пса в свою семью. Про Мотю они сообщают, что ему больше восьми (но не больше десяти). По характеру он очень дружелюбный и ласковый, искренне любит людей, забыв о пережитом кошмаре. А вот с себе подобными ладит не всегда — если попадается навязчивая собака, он может проявить к ней агрессию. Недолюбливает Мотя и мелких собачек, поэтому взять его в квартиру, где живут таксы или мопсы — не вариант.На прогулке пёс отлично ходит на поводке, — уверяют волонтёры. При этом на сородичей не реагирует или держится от них подальше. Ещё одна мотина особенность: он совсем не лает, иногда только слегка скулит. И ещё он отлично остаётся в клетке.Но желающими пристроить к себе Мотю, нужно учитывать, что псу поставлены диагнозы гипотиреоз и атопический дерматит. По этой причине ему требуется ежедневный приём лекарств, которыми нового владельца обеспечат волонтёры.Предложить свою помощь Моте можно по телефону 89002121130. Мероприятие для возрастной категории 18+