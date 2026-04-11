Сильный снег и ветер до 17 м/с ожидаются в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Свердловской области 19 апреля. В отдельных районах региона прогнозируются сильный снег, гололедица и порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.Из-за неблагоприятных условий возрастает риск аварий на дорогах и травм среди пешеходов. В ведомстве призывают жителей учитывать погодную обстановку при планировании поездок и передвижений по городу и за его пределами.Автомобилистам рекомендуют снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Перед выездом стоит проверить состояние тормозной системы и шин, а также взять с собой тёплые вещи, воду и еду. Кроме того, в МЧС советуют заранее сообщать близким маршрут и предполагаемое время поездки.Пешеходам советуют быть внимательными у проезжей части, переходить дорогу только в установленных местах и выбирать обувь с нескользящей подошвой. По возможности стоит отказаться от длительных прогулок в условиях гололедицы.Мероприятие для возрастной категории 18+