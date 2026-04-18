Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области спасатели продлили штормовое предупреждение из-за снега и ветра
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 20 апреля вновь объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильный снег, гололёд и усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.
В ведомстве предупреждают, что погодные условия могут осложнить ситуацию на дорогах и увеличить риск происшествий. Жителям рекомендуют учитывать обстановку при передвижении как пешком, так и на транспорте, а также соблюдать повышенную осторожность.
При возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться по номеру 112.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
