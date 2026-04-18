В Свердловской области спасатели продлили штормовое предупреждение из-за снега и ветра

17.26 Воскресенье, 19 апреля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 20 апреля вновь объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильный снег, гололёд и усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве предупреждают, что погодные условия могут осложнить ситуацию на дорогах и увеличить риск происшествий. Жителям рекомендуют учитывать обстановку при передвижении как пешком, так и на транспорте, а также соблюдать повышенную осторожность.

При возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться по номеру 112.


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
