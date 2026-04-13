В Доме Качки научат пить чай по-уральски
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В воскресенье, 19 апреля, в Доме Качки (Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 26) пройдёт увлекательный мастер-класс под названием «Уральское чаепитие». Рассказ о том, как правильно пить чай «по-уральски» будет сопровождаться уютным бульканьем кипятка в самоваре.
Гости Дома Качки в этот день узнают, как был устроен самовар и почему он раньше считался настоящим центром дома. Организаторы мастер-класса расскажут, как в старину отличали настоящий чай от подделки. Посетителям откроют секрет, почему этот напиток когда-то считался дорогим удовольствием.
Воскресная программа включает не только теорию, но и интересную практику. Дети и взрослые смогут попробовать «наколоть» сахар специальными щипцами — как это делали наши предки. После этого все вместе подготовятся к настоящему традиционному чаепитию с полезными добавками из калины, рябины, мяты и душицы. В финале мероприятия каждый участник сможет собрать свой собственный уникальный купаж и отведать с ним чаю.
Начало мероприятия запланировано на 12:00. На него ждут и детей, и их родителей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Гости Дома Качки в этот день узнают, как был устроен самовар и почему он раньше считался настоящим центром дома. Организаторы мастер-класса расскажут, как в старину отличали настоящий чай от подделки. Посетителям откроют секрет, почему этот напиток когда-то считался дорогим удовольствием.
Воскресная программа включает не только теорию, но и интересную практику. Дети и взрослые смогут попробовать «наколоть» сахар специальными щипцами — как это делали наши предки. После этого все вместе подготовятся к настоящему традиционному чаепитию с полезными добавками из калины, рябины, мяты и душицы. В финале мероприятия каждый участник сможет собрать свой собственный уникальный купаж и отведать с ним чаю.
Начало мероприятия запланировано на 12:00. На него ждут и детей, и их родителей. Мероприятие для возрастной категории 18+
