В Доме Качки научат пить чай по-уральски

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В воскресенье, 19 апреля, в Доме Качки (Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 26) пройдёт увлекательный мастер-класс под названием «Уральское чаепитие». Рассказ о том, как правильно пить чай «по-уральски» будет сопровождаться уютным бульканьем кипятка в самоваре.Гости Дома Качки в этот день узнают, как был устроен самовар и почему он раньше считался настоящим центром дома. Организаторы мастер-класса расскажут, как в старину отличали настоящий чай от подделки. Посетителям откроют секрет, почему этот напиток когда-то считался дорогим удовольствием.Воскресная программа включает не только теорию, но и интересную практику. Дети и взрослые смогут попробовать «наколоть» сахар специальными щипцами — как это делали наши предки. После этого все вместе подготовятся к настоящему традиционному чаепитию с полезными добавками из калины, рябины, мяты и душицы. В финале мероприятия каждый участник сможет собрать свой собственный уникальный купаж и отведать с ним чаю.Начало мероприятия запланировано на 12:00. На него ждут и детей, и их родителей. Мероприятие для возрастной категории 18+