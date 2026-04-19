Снег и минусовая температура осложнили движение на трассах Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сложные погодные условия ухудшили дорожную обстановку в Свердловской области. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, в Краснотурьинске, Лесном, Серове и Новой Ляле идут осадки в виде снега и дождя, температура опускается до отрицательных и околонулевых значений, что влияет на безопасность движения.По состоянию на утро 19 апреля в северных районах сформировался снежный покров, местами его высота достигает 10 см. Днем на 223 км автодороги «Екатеринбург — Серов» в Нижнетуринском районе зафиксировано -3°, идет мелкий снег, проезжая часть покрыта рыхлым снегом. На участке работают экипажи ДПС, которые контролируют ситуацию и взаимодействуют с дорожными службами.В Госавтоинспекции Свердловской области предупреждают, что такие условия значительно повышают риск аварий. Особую опасность представляет использование летних шин, в связи с чем водителям рекомендуют по возможности отложить поездки в северном направлении до улучшения погоды.Автомобилистам советуют выбирать пониженную скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам следует использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности. В случае нештатной ситуации необходимо обращаться по телефонам «102» или «112», либо к ближайшим экипажам ДПС.Мероприятие для возрастной категории 18+