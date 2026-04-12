Екатеринбургский шахматист завоевал призовое место на юношеском первенстве мира в Сербии
Фото: Федерация шахмат Свердловской области
Шахматист из Екатеринбурга Артём Пингин стал бронзовым призёром юношеского первенства мира, которое прошло в сербском городе Врнячка-Баня, сообщает Федерация шахмат Свердловской области.
По итогам 11 партий Пингин набрал 7,5 очков. Такой же результат показали ещё несколько участников, однако по дополнительным показателям представитель Екатеринбурга обошёл сразу четырёх соперников и занял третье место. Он одержал 6 побед, 3 партии завершил вничью и потерпел 2 поражения.
Победителем и серебряным призёром в этой возрастной категории стали шахматисты из Казахстана.
Как уточнили в Федерации шахмат Свердловской области, это уже не первое значимое достижение спортсмена в 2026 году. В феврале Пингин стал чемпионом России среди юношей до 19 лет, а в марте завоевал серебро первенства страны среди юниоров до 21 года, которое прошло в Москве.
