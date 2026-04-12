В Екатеринбурге разыскивают 17-летнего подростка, пропавшего неделю назад
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
В Екатеринбурге продолжаются поиски 17-летнего Игуменьщева Александра, чьё местонахождение остаётся неизвестным с 12 апреля. Ориентировку на подростка опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
По имеющейся информации, рост юноши составляет около 175 см, он спортивного телосложения, со светло-русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения он был одет в чёрную куртку, серую толстовку, серые джинсы и чёрные туфли.
Информацию о возможном местонахождении подростка можно передать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
