В Екатеринбурге разыскивают 17-летнего подростка, пропавшего неделю назад

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продолжаются поиски 17-летнего Игуменьщева Александра, чьё местонахождение остаётся неизвестным с 12 апреля. Ориентировку на подростка опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.По имеющейся информации, рост юноши составляет около 175 см, он спортивного телосложения, со светло-русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения он был одет в чёрную куртку, серую толстовку, серые джинсы и чёрные туфли.Информацию о возможном местонахождении подростка можно передать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.Мероприятие для возрастной категории 18+