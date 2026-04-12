В Свердловской области за сутки потушили 21 пожар, в Первоуральске спасли шесть человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидирован 21 пожар, из них 11 произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области. В ходе ликвидации возгораний спасены шесть человек.Один из пожаров произошёл в Первоуральске на улице Ильича. На первом этаже четырёхэтажного дома загорелись личные вещи в квартире, площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Пожарные вывели из опасной зоны шесть человек. Огонь удалось потушить за 16 минут, на месте работали восемь специалистов и три единицы техники.Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России. По данным ведомства, короткое замыкание электропроводки стало причиной пожаров в 14% случаев, нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительных печей зафиксировано в 9% случаев, ещё 4% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнём.Кроме того, на Нижнетуринском водохранилище обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1962 года рождения. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, уточняются обстоятельства произошедшего.Мероприятие для возрастной категории 18+