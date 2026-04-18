В Свердловской области ликвидировали природные пожары

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области, по данным на 07.30, не осталось действующих природных пожаров. Все возгорания общей площадью 37 гектаров удалось ликвидировать в первые сутки, несмотря на сильный ветер и продолжительное отсутствие осадков. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.По информации ведомства, все очаги возгорания перешли в лесной фонд с сопредельных территорий, среди которых земли сельскохозяйственного назначения и участки с неразграниченной собственностью. Основной причиной пожаров по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем.Ранее «Авиалесоохрана» сообщала, что по состоянию на 02.00 19 апреля в регионе фиксировался один пожар на землях лесного фонда. Площадь, пройденная огнем, составляла 20 гектаров.Мероприятие для возрастной категории 18+