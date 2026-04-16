Качество питьевой воды в Свердловской области улучшилось

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в первом квартале 2026 года улучшилось качество питьевой воды. Об этом сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.По данным ведомства, 91,5% проб воды из водопровода соответствуют санитарно-химическим нормам, год назад этот показатель был 90,5%. По микробиологическим показателям доля соответствующих проб выросла до 97,7% против 96,9% в первом квартале 2025 года. По паразитологическим показателям вода, как и раньше, соответствует нормам на 100%.В Роспотребнадзоре Свердловской области также рассказали о проверках. За нарушения в сфере питьевого водоснабжения специалисты выписали 19 штрафов на сумму 191,5 тыс. рублей, вынесли 6 предупреждений и направили в суд 1 иск.Кроме того, в органы местного самоуправления направили 65 предложений по улучшению ситуации с водоснабжением и соблюдению санитарных требований. Мероприятие для возрастной категории 18+