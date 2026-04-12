В Екатеринбурге из-за забега «Майская гроза» ограничат движение транспорта

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге в воскресенье, 26 апреля, пройдет традиционный легкоатлетический забег «Майская гроза». Как сообщили в администрации города, в связи с подготовкой и проведением мероприятия временно ограничат движение транспорта.С 05.00 до 14.00 будет перекрыт участок улицы Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта, а также улица 8 Марта от Бориса Ельцина до проспекта Ленина.С 00.01 до 12.15 ограничения введут на участке от Олимпийской набережной, у входной группы спортивного комплекса «Динамо», до улицы Дзержинского, а также по улице Дзержинского от Горького до Царской.С 07.30 до 12.15 движение перекроют по улице Царской от Николая Никонова до Толмачева, а также по улице Толмачева от Царской до проспекта Ленина.В администрации города уточнили, что в указанные периоды на этих участках будет запрещена стоянка автомобилей.Мероприятие для возрастной категории 18+