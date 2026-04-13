Более 250 тонн мусора вывезли с уральских дорог в ходе субботника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дорожники «Уралуправтодора» в ходе традиционного весеннего субботника привели в порядок федеральные трассы после долгой зимы. Ради наведения чистоты представители федерального казённого учреждения вышли на дороги Екатеринбурга, Тюмени, Нефтеюганска, Ишима и Тобольска.Как сообщает «Уралуправтодора», в Свердловской области дорожники вывезли 70 тонн мусора из полосы отвода, отмыли километры барьерного ограждения и подкрасили перильные ограждения.На тюменских трассах также провели масштабную уборку. Рабочие отмыли шумозащитные экраны, которые за зиму покрылись грязью. С остановочных комплексов убрали накопившийся мусор. Кроме того, дорожники покрасили бордюры, пешеходное ограждение и урны. Всего с дорог Тюменской области вывезли 139 тонн отходов. В этом отношении она стала рекордсменом: в Ханты-Мансийском автономном округе собрали и вывезли всего 45 тонн мусора.Общий вес убранных на Урале отходов превысил 250 тонн. Мероприятие для возрастной категории 18+