Потерянные в российских поездах вещи будет легче отыскать
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Российские железные дороги тестируют новую систему поиска забытых пассажирами вещей в поездах дальнего следования. Если испытания пройдут успешно, «растеряхам» будет легче вернуть потерянное добро.
Систему поиска пропавших в поездах вещей теперь организуют таким образом, что заявка о пропаже будет поступать напрямую начальнику поезда и проводнику. Благодаря этому исчезнувшую вещь начнут разыскивать прямо в пути следования поезда. Раньше же поиск начинался только после того, как состав доезжал до конечной станции. Новый подход позволяет существенно сократить время реагирования на заявку. Отправить заявку разрешается в течение тридцати дней с начала поездки через онлайн-форму на официальном сайте РЖД.
Сервис поиска забытых вещей в целом пользуется большой популярностью у пассажиров, сообщает администрация РЖД. С начала года специалистам уже удалось найти и вернуть владельцам более 13,7 тысячи предметов. Чаще всего путешественники забывают в поездах электронные устройства. Также в список лидеров входят документы и предметы одежды. Список необычных находок постоянно пополняется новыми экземплярами. Так, в этом году в него попали скрипка и гитара. Также среди найденного оказалось спортивное кимоно. А самым неожиданным предметом, забытым пассажиром, в этом году стал противогаз.
