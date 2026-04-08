Сильный ветер и гололёд ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики прогнозируют сильный ветер в выходные в Свердловской области. Также они обещают дожди и метели с гололедицей в отдельных района.
В субботу, 18 апреля, в регионе местами дожди, мокрый снег и просто снег. На севере в отдельных районах гололёд и гололедица. Температура ночью на юге +3...+8°C, на севере -2...+3°C, на крайнем севере до -5°C; днём на юге +10...+15°C, на севере +2...+7°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала небольшой дождь, ночью +6...+8°C, днём +11...+13°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 12 м/сек.
В воскресенье, 19 апреля, в Свердловской области снег, местами сильный и очень сильный, в отдельных районах метель, гололедица. В других районах дождь и мокрый снег. Ночью -3...+2°C, на крайнем юге до 7°C, на севере до -8°C; днём +2...+7°C, в горах до -3°C, на крайнем юге +10...+15°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге снова небольшой дождь, ночью +5...+7°C, днём +12...+14°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
