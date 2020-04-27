19:20 | 27.04.2020

Фото: bash.news

В Свердловской области начался прием заявок на выплаты самозанятым, инициированные губернатором региона Евгением Куйвашевым.



Напомним, что средства смогут получать самозанятые, зарегистрировавшие свой статус до 1 апреля 2020 года. Этим свердловчанам единоразово выплатят 5 тысяч рублей.



«Список всех плательщиков налога на профессиональный доход, зарегистрированных на 1 апреля уже поступил от Управления федеральной налоговой службы по Свердловской области в областной фонд поддержки предпринимательства. Самозанятым нужно зарегистрироваться на сайте фонда и в своем личном кабинете сформировать автоматически заявку через кнопку «Подать заявление». В течение нескольких дней деньги поступят на указанный в заявлении расчетный счет», – сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.



Для составления заявления на выплату потребуется ИНН и банковские реквизиты. Проверить свой статус самозанятого можно в специальном сервисе, а всех случаи непопадания в реестр выплат рассмотрят отдельно.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»